قصة مدفع رمضان وبنت الخديوي إسماعيل

تعددت الروايات والحكايات، ومِدفع رمضان واحد.. اختلفت في الأحداث والتواريخ، إلا أنها أجمعت على أن القاهرة كانت أول مدينة يطلق فيها مدفع رمضان.

عند غروب أول يوم من رمضان عام 865 هجري، قرر أحد سلاطين المماليك أن يجرب مدفعًا جديدًا تلقاه كهدية، الصدفة شاءت أن يكون موعد تجربة المدفع مع وقت غروب الشمس، فظن الناس أن السلطان تعمّد تنبيه الصائمين بموعد الإفطار على هذا الشكل، وخرجوا شاكرين له على هذه البدعة.

رواية أخرى تفيد بأن بعض الجنود في عهد الخديوي إسماعيل كانوا على تنظيف أحد المدافع، فانطلقت منه قذيفةٌ عن طريق الخطأ في سماء القاهرة، وللصدفة أيضا كان الوقت وقت أذان المغرب في أحد أيام رمضان.. الناس كما في الرواية السابقة اعتقدوا أنها بمثابة تقليد جديد للإعلان عن موعد الإفطار، الفكرة نالت إعجاب ابنته فاطمة، وكما تقول الرواية قررت إصدار فرمان لاستخدام المدفع وقت السحور، والإفطار، والأعياد الرسمية.