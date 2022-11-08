زاهي حواس: صوت الأذان "تلوث سمعي" يزعج السياح

عالم الآثار المصري زاهي حواس يجدد تمسكه برأيه الذي أثار جدلا واسعا مؤخرا حين صرح بأن صوت الأذان يزعج السياح في مصر.

حواس، الذي أشعلت تصريحاته عاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إنه من غير المنطقي أن يردد 20 صوتا الأذان في وقت واحد.. معتبرا ذلك "تلوثا سمعيا".

وردا على انتقادات حول عدم تطرقه لأصوات أجراس الكنائس، قال حواس إن أجراس الكنائس تقرع مرة واحدة ولا تسبب ذلك التلوث السمعي، مشيرا إلى أن رأيه في الأذان الموحد سمعه قبل سنين من الشيخ الشعراوي.

الموضوع أثار استقطاب معلقين بين مؤيدين دافعوا عنه وعن أحقيته في مناقشة هذه القضايا.. وبين منتقدين عابوا عليه تدخله في مسألة دينية خالصة.

وأنتم.. كيف ترون تصريحاته؟