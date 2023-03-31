اعتقال مراسل وول ستريت جورنال يذكي التوتر بين واشنطن وموسكو

في خطوة من شأنها أن تفاقم تدهور العلاقات بين موسكو وواشنطن.. روسيا تعتقل مراسل صحيفة وول ستريت جورنال في موسكو، بتهمة التجسس لصالح أمريكا.

جهاز الأمن الاتحادي الروسي قال إنه فتح قضية جنائية للاشتباه في التجسس ضد المواطن الأمريكي، إيفان جيرشكوفيتش، واتهمه بجمع معلومات مصنفة على أنها من أسرار الدولة عن مصنع عسكري، مؤكدا أن الصحفي اعتقل في مدينة يكاترينبرج، بمنطقة الأورال الروسية لدى محاولته الحصول على معلومات سرية.

وبموجب القانون الروسي، فعقوبة التجسس تصل إلى السجن 20 عاما.

البيت الأبيض عبر عن إدانته، بأشد العبارات، اعتقال الصحفي الأمريكي وطالب المواطنين الأمريكيين بضرورة مغادرة الأراضي الروسية على الفور.

وتأتي هذه القضية في خضم توترات بين الولايات المتحدة وروسيا، مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وتتهم واشنطن موسكو باحتجاز العديد من مواطنيها لأسباب سياسية.