الهدنة تفرز مشهدًا سياسيًا متأزمًا في إسرائيل

في خضم هدنة غزة، يزداد التوتر بين الأوساط السياسية في إسرائيل، وانطباعات الهزيمة والفشل تلاحقها.

الوزير الإسرائيلي، جِدعون ساعَر، حذَّر من أن فشلًا ذريعًا ستُمنَى به إسرائيل لو خرجت من الحرب على غزة بينما ما زالت حركة حماس "تقف على قدميها"، حسبما قال لقناة "الآن 14" العبرية

وأضاف "ساعَر"، زعيم حزب "أمل جديد"، أن حماس "تحاول شن حرب نفسية، وتتلاعب بعقول الإسرائيليين"

وتابع أنه بالنسبة للولايات المتحدة، فإن بقاء حماس لا يخدم مصالحها، ولو لم تخسر حماس "سيُعَد الأمر إنجازًا هائلًا لمحور إيران".

في غضون ذلك، قال وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش للقناة ذاتها، تعليقًا على التوتر الذي شاب تحرير الدفعة الثانية من الأسرى، إن "كل شيء كان متوقعًا منذ البداية، وإن الحكومة الإسرائيلية لم تتوقع أن تسير الأمور بشكل جيد".

ولفت إلى أن الهدف الأساس للحكومة هو استمرار إطلاق سراح المخطوفين، وأنه في جميع الأحوال "يتعين على إسرائيل شن عمل عسكري هائل لإبادة حماس .

بينما تتصاعد الأصوات المنددة بالهدنة والمهددة بالانسحاب من الحكومة إن لم تُستأنف العمليات الحربية في غزة فقد هدد عضو الكنيست ألموج كوهين، بالاستقالة مصرحًا لقناة الآن 14: "لن تمر 24 ساعة إلا وأكون قد تقدمت باستقالتي لو لم تُستأنف الحرب بعد الهدنة".