اللقاحات البريطانية..طوق نجاة الأطفال "الضائع"

دقّ خبراء صحة الأطفال في بريطانيا ناقوس الخطر مسلّطين الضوءَ على آلاف الأطفال الذين يواجهون خطرًا متزايدًا بالإصابة بأمراض مميتة.. والسبب هو اللقاحات التي باتت طوق نجاة الأطفال "الضائع".

لا غرابة في القول إن صحة أطفال بريطانيا على المحك، وذلك بحسب أرقامهم التي حذر من ازديادها الخبراء والمستشارون، والذين قالوا إن تفشي الأمراض بشكل كبير أصبح مسألة وقت، مستندين في ذلك للبيانات الرسمية التي كشفت انخفاض معدلات التطعيم، ومما جاء فيها أيضا أن تغطية اللقاحات تراجعت من 14 إلى 13 برنامجًا روتينيًا للأطفال حتى سن الخامسة.

"إن البلاد تواجه الآن الضربة المزدوجة المقلقة المتمثلة في عدم حماية العديد من الأطفال وحتمية زيادة معدلات المرض" هذا ما قالته هيلين بيدفورد، أستاذة الصحة العامة للأطفال لصحيفة الغارديان والتي ذكرت بدورها في تقرير حول الموضوع أن هيئة الخدمات الصحية البريطانية لم تستكمل للعام الرابع على التوالي برنامج "منظمة الصحة العالمية" لضمان حصول 95% من الأطفال على اللقاحات الضرورية.

الحصبة والحصبة الألمانية وحتى شلل الأطفال، جميع ما سبق من أمراض ودون استثناء انخفضت نسبة التطعيم الخاصة بها وتراجعت والوضع يزداد سوءًا..

اليونسيف قالت إن التصور العام لأهمية اللقاحات للأطفال انخفض خلال فترة وباء كورونا، وهذا ما يفسّر نسب التطعيم التي تتناقص عامًا بعد عام، حيث أشارت أيضًا إلى أن برامج التحصين الروتينية للمراهقين تأثرت بالوباء والتغطية لا تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة، حيث وجهت وخبراء الصحة نداءً إلى الآباء والأوصياء للتأكد من أنّ أطفالهم قد تلقوا كافة اللقاحات التي تضمن لهم مستقبلا صحيا قدر الإمكان..