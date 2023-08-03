إسبانيا غارقةٌ في مستنقع الاحتيال الإلكتروني

وكشف الموقع أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على أكثر من 100 شخصٍ بتهمة الاحتيال بقيمة مليار ومائة مليون يورو عن طريق رسائل إلكترونية احتيالية جماعية، توهم الضحايا بأنهم موظفين في بنوكهم للحصول على رموز الأمان.

كثيرون قاموا بالرد على الرسائل بتفعيل الروابط التي تحتويها، معتقدين أنهم يصححون ثغرات أمنية مصرفية، لكنهم في الواقع كانوا يقدمون المعلومات المطلوبة، ويفوضون بشكل غير طوعي سرقة الأموال من حساباتهم.

وزير الداخلية الإسباني "فرناندو غراندي مارلاسكا" ربط الزيادة في هذا النوع من الجرائم بأزمة فيروس كورونا عام 2020، والتقدم الملحوظ في الخدمات الرقمية، مؤكداً أن "الوضع الجديد يجبرنا على اعتماد آليات أحدث للوقاية".

وحذر المصدر من أكثر الجرائم شيوعا وهي "سرقة بيانات البطاقات المصرفية" التي تباع لاحقًا أو تُستخدم لإفراغ حسابات الضحية أو التجارة الإلكترونية الاحتيالية، وذلك بإنشاء صفحات ويب مع عرض زائف لمنتجات بمبالغ أقل من السوق، تُغري الضحية بتقديم بياناتها لعملية شراء لن تتم.