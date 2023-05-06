تقدر بـ 125 مليون دولار.. تكلفة حفل تتويج تشارلز الثالث تُغضب البريطانيين

بينما تتجه أنظار العالم إلى العاصمة البريطانية التي تشهد حفلًا تاريخيًا بتتويج الملك تشارلز الثالث يتساءل البعض عن تكلفة هذا الحفل الذي يعد واحدًا من أضخم الأحداث التي تشهدها بريطانيا منذ 70 عامًا.

وعلى الرغم من عدم إعلان قصر باكنغهام عن التكلفة الرسمية يرى خبراء أن المراسم ستكلف البلاد نحو 100 مليون جنيه إسترليني وهو ما يعادل 125 مليون دولار أمريكي بحسب، "بي بي سي" البريطانية.

ويتوقع أن ينعش هذا الاحتفال العديد من القطاعات في بريطانيا بسبب توافد الآلاف نحو العاصمة لندن إلا أن كثيرين انتقدوا ما وصفوه باستنزاف أموال الضرائب أثناء أزمة غلاء المعيشة.

يذكر أن مراسم تتويج الملكة إليزابيث الثانية بلغت 1.57 مليون جنيه إسترليني وهو ما يعادل قيمة 46 مليون جنيه إسترليني الآن" وفقًا لمجلة "فوربس" الأمريكية.