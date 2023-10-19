مستشفى المعمداني.. 140 عامًا من الصمود

الحقيقة المحزنة التي ستبقى محفورة في ذاكرة التاريخ، هي أن دماء عشرات الفلسطينيين من رضع وأطفال ونساء وعجائز، أريقت هنا، لتضاف جريمة مستشفى المعمداني إلى سجلات جرائم ارتكبت على مدار السنين، بحق الشعب الفلسطيني، دون محاكمة ولا محاسبة.

هذا المستشفى الذي تحول في طرفة عين إلى ما يشبه المقبرة الجماعية، ظنه مئات الفلسطينيين، ملاذًا آمنًا من الاستهداف، حتى تعرض لضربة غادرة أحدثت دويًّا عالميًّا، معيدة تسليط الضوء على ماضيه التاريخي.

المستشفى الواقع بحي الزيتون في غزة، والتابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانيّة في القدس، يعد من أقدم مستشفيات القطاع، حيث تأسس في نهاية القرن الـ19 الميلادي، ثم تعرض أثناء الحرب العالمية الأولى للتدمير، حتى أعيد بناؤه العام 1919.

ومع انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، قررت البعثة التبشيرية الإنجليزية، إغلاقه العام 1948، إلا أن البعثة المعمدانية قررت نقلت إدارته إليها، ومع نهاية السبعينيات من القرن الماضي، عادت ملكيته لأبرشية القدس الأسقفية، وحصل آنذاك على تمويل الجمعية المتحدة الفلسطينية بالولايات المتحدة، ليستمر في استقبال المرضى والمصابين، وصولًا إلى اللحظة المأساوية، والتي كان شاهدًا فيها على جريمة ارتكبت بدم بارد راح ضحيتها حوالي 500 فلسطيني.