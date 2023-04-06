ترامب "ينتصر قضائيا" على نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز

بعد ساعات من إدانته في قاعة محكمة مانهاتن.. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يحقق انتصارا قانونيا ضد ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز لكن في ولاية أخرى.

حيث أمرت محكمة الاستئناف الأمريكية في ولاية كاليفورنيا الممثلة بدفع رسوم قانونية تقدر بنحو 122 ألف دولار لترامب، في دعوى التشهير التي أقامتها ضده وخسرتها بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وستضاف هذه الرسوم إلى أكثر من 500 ألف دولار أخرى أمرتها المحكمة بدفعها، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

وكانت محامية ترامب هارميت ديلون قد أعلنت أن دانيلز ستدفع قرابة 600 ألف دولار مقابل أتعاب المحاماة.