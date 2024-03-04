امرأة محتالة هزت خزائن الجيش الأمريكي وعاشت حياة الرفاهية بملايين الدولارات

في واحدة من أكبر عمليات الاختلاس في تاريخ الجيش الأمريكي .. بطلتها امرأة تدعى جانيت ياماناكا ميلو اعترفت بسرقة 108 مليون دولار من خزائن الجيش الأمريكي على مدى سبع سنوات، مستغلة وظيفتها كمديرة للبرامج المالية في قاعدة فورت سام هيوستن بتكساس ..

استخدمت جانيت شركة وهمية لاختلاس الأموال المخصصة لأطفال العاملين في الجيش، ثم أنفقتها على مجوهرات ثمينة وسيارات فاخرة وعقارات ضخمة.

تكبدت الحكومة الأمريكية خسائر ضخمة، حيث استمرت الجريمة لحوالي سبع سنوات دون اكتشاف.

انهار مخططها الاحتيالي في يناير 2024، حين تعاون محققون جنائيون من دائرة الإيرادات الداخلية مع محققي الجيش لتركيب قطع الأحجية معاً، وذلك من أجل إدانتها جنائياً.

وتظهر الوثائق أن جانيت قامت بتحويل مبالغ ضخمة إلى حساب شركتها الوهمية 40 مرة حصلت بموجبها على أكثر من 100 مليون دولار، بحسب ما تزعمه الوثائق .. واستخدمتها لشراء 80 سيارة فاخرة و31 عقارًا في خمس ولايات مختلفة .. وفقاً للمعلومات التي نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وبالرغم من راتبها السنوي البسيط، البالغ 130 ألف دولار، عاشت جانيت حياة رفاهية لا تتناسب مع دخلها .. وتشير التحقيقات إلى أن المختلسة ستواجه عقوبة تصل إلى 125 عامًا في السجن.

من جانبه قال المدعي الفيدرالي السابق روبرت ألمونتي جونيور للصحيفة، "في بعض حالات الاحتيال، يبذل المحتال بعض الجهد لضمان إخفاء جريمته.. لكن جانيت لم تكن "كتومة "، كما أن مؤامرتها "لم تكن شديدة التعقيد".. لكن البرامج الحكومية التي تفتقر إلى الكفاءة ليست "مجهزةً لمراقبة هذه الأمور".