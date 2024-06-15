يخوت وقصور.. هل بنى زيلينسكي إمبراطوريته الخاصة من أموال المساعدات؟

فاسد ومتهم بتحويل أموال المساعدات التي تصل أوكرانيا لما يخدمه شخصيا، فكرة التصقت بالرئيس الأوكراني زيلينسكي منذ مدة، وكثر الحديث عنها أخيراً، بعد أخبار امتلاكه أكبر فنادق الكازينو في أوروبا، الواقع في غيرنا بجمهورية شمال قبرص التركية، بحسب ما ذكرت قناة "odatv" التركية؛ إذ إن شركة التراث السينمائي التي يملكها زيلينسكي هي من اشترت فندق "Vuni Palace Casino Hotel"، وبسعر يقارب 150 مليون جنيه إسترليني، وفق منشور حدد سعر العقار على موقعه، وحُذف لاحقا وتبين أنه بفعل فاعل.

وعلى الرغم من تداول الخبر هنا وهناك، وتباين بعض تفاصيله وتعدد المصادر، فإن ما من معلومة مؤكدة حول صحة هذا الخبر من عدمها، وما إذا كان زيلينسكي هو حقا المالك الفعلي لهذا العقار، إذ إن النفي جاء بدءا من رئيس دولة قبرص وصولا للسفارة الأوكرانية هناك، وما بينهما من صحف نفت تماما مزاعم الخبر وأكدت أن الكازينو يتبع لمجموعة شركات أوسكار التجارية في البلاد.

دعم مادي أمريكي وغربي لأوكرانيا قد يصعب حصره برقم معين منذ بدء الحرب، لا سيما من الجانب الأمريكي، في صورة وضعت بطريقة أو بأخرى زيلينسكي ضمن دائرة اتهامات فساد مبهمة الصحة، لكنها حتما زادت الضغوطات على رئيس مشوش منذ عامين.

وفي الذاكرة قصص مع عقارات زيلينكسي خلال أشهر طويلة، كالأخبار التي تحدثت عن شرائه قصرا في ميامي ويخوتا في مناطق أخرى، حتى إن بعض الروايات أفردت وثيقة ملكية لقصر في منتجع الجونة بالغردقة المصرية، يحمل الاسم الثاني نفسه لوالدة زوجته، قبل أكثر من عام، والأمثلة كثيرة.