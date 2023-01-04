جورجينا تخطف الأضواء في ليلة الدون بنادي النصر

أم العيال تخطف الأضواء في ليلة الدون بنادي النصر، ليس بملابسها المحتمشة، وإنما بالعلاقة التي تذكر العالم بقصة حب محت خطوط الطبقية، بين نجم اسمه رونالدو عرف بشخصيته "المغرورة"، وفتاة كانت تعمل في متجر، وتستخدم الباصات في تنقلاتها.

جورجينا التي عملت في متجر غوتشي وخادمة للمنازل ومربية للأطفال، كان من الصعب تصديق إمكانية ارتباطها بواحد من أكثر الأشخاص تأثيرا في العالم، لكنه التعريف الحقيقي للحب من أول نظرة، ورغم الكلام الذي يتحدث عن مشاكل بينهما حاليا، إلا أن نظرة الغيرة هذه من جورجينا لرونالدو، تحكي الكثير.