من هم القضاة العرب في محكمة العدل الدولية؟

فيما وصف بـ"ملحمة للقانون الدولي" انطلقت جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، لبحث الدعوى القضائية الجنوب أفريقية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة، واتجهت أنظار العالم إلى 15 قاضياً، سيُلقى على عاتقهم الحسم فيها، وعليهم تُعقد الآمال في تحقيق العدالة.

بين القضاة الـ15 هناك 3 عرب، من المغرب ولبنان والصومال.. فمن هم؟

القاضي المغربي محمد بنونة من مواليد مدينة مراكش عام 1943، انتخب عام 2006 للمرة الأولى عضواً في محكمة العدل الدولية.

كان بنونة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة ما بين 2001 و2006، ولديه مسار طويل في مجال القانون الدولي، وسلك القضاء داخل المحاكم الدولية، كما تقلد مناصب كثيرة في الأمم المتحدة.

ومن لبنان القاضي في المحكمة الدولية نواف سلام، ولد عام 1953، وحاز على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992. حصل سلام على شهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفرد، وشهادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون، وشغل منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة بنيويورك من عام 2007 إلى 2017.

وثالثهم القاضي الصومالي عبدالقوي أحمد يوسف، من مواليد عام 1948 في بلدة إيل الشمالية الشرقية، بونتلاند، التحق بمحكمة العدل الدولية عام 2009، وشغل منصب رئيس المحكمة بين عامي 2018 و2021.

وهو خبير في مجال القانون الدولي، وعضو في معهد القانون الدولي، شغل عدة مناصب، منها مستشار قانوني ومدير مكتب المعايير الدولية والشؤون القانونية لليونسكو، ومساعد المدير العام للشؤون الأفريقية في منظمة الأمم المتحدة الصناعية.