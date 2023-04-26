أردنيون عائدون من السودان يرون لحظات الرعب التي عاشوها أثناء الاشتباكات الدامية

روى مواطنان أردنيان عائدان من السودان، تفاصيل صادمة حول اللحظات العصيبة التي عاشاها منذ بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال رئيس الجالية الأردنية في السودان الدكتور عامر علاوي لـ "إرم نيوز" إن دوي الرصاص وأصوات المدفعية كانت تهز البيوت، مشيرا إلى أن بعض الأردنيين دخلت القذائف على بيوتهم.

وأضاف علاوي أنه عاش لحظات رعب في السودان خلال الاشتباكات، حيث أن القذائف سقطت في محيط بيته بالخرطوم، وتناثرت الشظايا، ما أدى إلى ارتجاج البيت.

من جهته وصف المواطن الأردني زيد النمرين (عامل في السودان) الوضع هناك بـ"الكارثي"، مشيرا إلى انقطاع الكهرباء والماء عنهم بالإضافة إلى نقص حاد بالمواد التموينية.

ولفت النمرين إلى أن منزل أحد زملائه الأردنيين تعرض للقصف دون وقوع خسائر بشرية.

وبين أن النزول إلى الشارع في ظل الاشتباكات يشكل خطرا مباشرا على حياة الناس، لافتا إلى أن عددا من العائلات الأردنية لم تتمكن من السفر إلى الأردن، بسبب مخاطر الطريق.