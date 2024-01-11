بايدن وترامب يتنافسان في ريعان الشيخوخة

تنتظر الناخبين الأمريكيين مواجهة من نوع خاص في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يتوقع أن تجري بين الخصمين جو بايدن ودونالد ترامب.

اللافت في السباق المتوقع بين الرجلين على مقعد الرئاسة هذه المرة، وفقا لصحيفة "ذي إيكونوميست"، هو المرحلة العمرية التي بلغها كل من بايدن وترامب، وما يصاحب ذلك من شكوك حول صحتهما البدنية والعقلية.

ويبلغ عمر دونالد ترامب الآن 77 عاما، وسيبلغ 78 عاما في الانتخابات الأمريكية المقبلة، بينما يبلغ جو بايدن من العمر 81 عاما، وسيكون عمره 86 عاما في نهاية فترة ولايته، إذا ما فاز في الانتخابات المقبلة.

الصحيفة أشارت إلى أنه رغم كبر سنّ بايدن وترامب، فإنهما لا يفكران في التقاعد أو الراحة، بل يقدمان نفسيهما كمرشحين لولاية جديدة في مقعد الرئاسة.

وشددت الصحيفة على أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو الأزمة القلبية يشكل مصدر قلق للمراقبين.

وأوضحت أنه بعيدا عن الصحة البدنية لكل مرشح تكمن أسئلة تتعلق بسلامته العقلية. وبغض النظر عن السكتات الدماغية، فإن مرور السنوات يجلب تهديدات للدماغ، أبرزها أنواع معينة من الخرف، مثل الزهايمر.

رغم ذلك، أشارت الصحيفة إلى تحليل متخصص أجري قبل 4 سنوات، خلال المنافسة السابقة بين بايدن وترامب، أظهر أن كليهما ينحدران من عائلات تتميز بطول العمر.. وهو ما قد يفسر تمسك الخصمين بالترشح لولاية رئاسية ثانية في ريعان الشيخوخة.