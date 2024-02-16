جزر وبرتقال.. كيف فك جنود أوكرانيا شيفرات الروس العسكرية؟

فقر العتاد العسكري، وتردد واشنطن بتقديم الدعم، الخسائر المالية التي ألحقتها حرب لم تتوقف منذ عامين وأكثر مع تصعيد روسي بين الحين والآخر، أسباب دفعت الجنود الأوكران إلى الحل البديل، تفعيل حاسة التنصت عبر الراديو على مبدأ، إن لم نهاجم، فلنتجنب ما استطعنا من ضربات الروس.

جزر وأكياس شاي وبرتقال، شيفرات روسية لا تمت للحرب بصل، لكنها في الواقع تفعل، هذا ما توصل إليه جنود أوكرانيا، الذين دأبوا على تحليل ما استمعوه على الحدود الروسية الأوكرانية، عن طريق اختراق أجهزة الراديو في مناطق حدودية، والاستماع إلى ما يمكن أن يكون أوامر عسكرية روسية، وفق تقرير أفردت له "واشنطن بوست" التفاصيل كاملة.

قم بتحضير خمسة أكياس شاي صينية على 38 برتقالة، كلام ألغاز، تقول ترجمته إنه يعني إعداد خمس قذائف مدفعية صينية الصنع وإطلاقها على موقع أوكراني محدد في غابة سيريبريانسكي، التي تشكل خط المواجهة المباشر شمال شرق البلاد..

هكذا يقول مُكتشف هذه الألغاز، الجندي الأوكراني ميخاس الذي يتفرغ هو وغيره في وحدة استخبارات مكونة من 50 جنديا يعملون على مدار الساعة، لتحليل كل شاردة وواردة يمكن التقاطها وفك طلاسمها في عملية تحتاج أشهر، إن تطلب هذا تواجدا تحت الأرض، أو حتى فوق الشجر، كهذا الجندي الذي يربط هوائيا لنظام الحرب الالكترونية لاصطياد كلمة روسية أو أمر عسكري على خط المواجهة قرب باخموت.

ليس التنصت فقط، بل إن التشويش على الطائرات المسيرة، والتي تمثل عصب أسلحة الحرب حاليا، يعتبر من أولويات العسكرة الأوكرانية الآن في ظل شح الذخيرة، وفقا لتقرير أسوشييتد برس، يؤكد الفكرة هذه كلام القائد الجديد للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي الذي توعد بإيلاء الحرب الالكترونية أهمية خاصة.

"الخيار" يعني مدافع الهاون، و"الجزر" قد يشير إلى قاذفات قنابل يدوية، بينما يتم تحديد المواقع برموز الأرقام والألوان، اكتشافات وجدت فيها أوكرانيا عرضا مغريا لتقليل فاتورة الخسائر، لكنها حكما لن تكون حلا أبديا، خاصة أن الجيش الروسي بات على علم بأن كلامه جنوده أصبح مسموعا من الجانب الآخر، ما يعني مساحة جديدة للمراوغة وأمدا طويلا للحرب.