هل تختفي أسطورة هوليوود؟

لأول مرة على مستوى الصناعة منذ 63 عامًا، يلوح في الأفق إغلاق "هوليوود"

نقابة الممثلين، أو ما يُعرف بـ SAG-AFTRA، التي تضم 160.000 ممثل تلفزيوني وسينمائي، يُتوقع أن تُضرب، لتنضم إلى كتاب السيناريو الذين اعتصموا لأكثر من 70 يومًا، في سابقة لم تحدث منذ حقبة نجومية مارلين مونرو عام 1960.

بعد أن وصفت رئيستها فران دريشر ردود الاستوديو على طاولة المفاوضات بالـ "مهينة وغير المحترمة".

وفي بيانٍ له، عبّر تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون، الذي يتفاوض نيابة عن شركات هوليوود، عن خيبة أمله الشديدة من قرار النقابة بالانسحاب من المفاوضات.

ورغم إضرابات سابقة للكتاب، إلا أن إصرار الممثلين فاجأ كبار المديرين التنفيذيين والمنتجين.

حيثُ تعكس العديد من مطالبهم مطالب الكتاب، بما في ذلك زيادة الأجور وحواجز الحماية من الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الوظائف.. وغيرها من المطالب، التي قال تحالف المنتجين إن نقابة الممثلين رفضت عرضه الخاص بها.

أكثر من 1000 ممثل، بمن فيهم شخصيات بارزة مثل ميريل ستريب، وجنيفر لورانس، وبن ستيلر، وقّعوا خطابًا لقيادة النقابة، معلنين استعدادهم للإضراب.

والذين سيكون خروجهم في اعتصامات لوس أنجلوس ونيويورك بمثابة نعمةٍ للكتاب المضربين، في مشهد يتوقع أن يكون صاخبًا ومليئًا بنجوم الصف الأول، على الرغم من موجة الحر الشديد المتوقعة..

وكانت تلك أحدث ضربة هائلة تتعرض لها صناعة الترفيه التي هزها الوباء والتحولات التكنولوجية الشاملة في السنوات الأخيرة.

وهو ما وصفه بدقة المدير الإعلامي المخضرم باري ديلر، بقوله: "لديك تغيير كامل في الاقتصاديات الأساسية للأعمال الترفيهية التي كانت على مدار الخمسين وربما المائة عام الماضية". "كان كل شيء في حالة توازن في الأساس تحت هيمنة خمسة استوديوهات كبرى، وبعدها، تأتي شركات التكنولوجيا بـ Netflix و Amazon و Apple والأشياء التحويلية السريعة التي خرجت من Covid، والنتيجة هي أن لديك نشاطًا تجاريًا انقلب تمامًا".