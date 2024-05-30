مواد سامة وأسعار رخيصة.. تحذيرات من تطبيق "تيمو"

مستويات خطيرة من المواد السامة في ملابس الأطفال، منتجات تسبب الحروق، وأخرى تولد أزمات صحية في الرئتين والقلب.. كل ذلك وأكثر تجدونه في متجر تيمو، حيث الأسعار والعروض التي تأسر قلوب محبي الأونلاين..

صحيفة "ذا صن" البريطانية نشرت مقالاً وجهت فيه اتهامات كثيرة لبعض منتجات التطبيق المنافس لأمازون بأسعاره التي تصل إلى ثلث أسعار الأخير..

وأشارت إلى الفحوص المخبرية التي كشفت أن قلادة فضية بـ3 دولارات تحتوي على عشرة أضعاف كمية الرصاص المسموح بها في لوائح المملكة المتحدة، إضافة إلى العثور على معادن أخرى في بعض المنتجات، وهي معادن تسبب مشاكل عقلية وفسيولوجية خطيرة..

كما تم العثور على معدن الأنتيمون في سترة جلدية للأطفال وهو معدن يشابه بخصائصه السامة خصائص الزرنيخ..

وجاء في التقرير، الذي كُتب بقلم الصحفية إيلي فلين، أنه تم الإبلاغ عن إصابة بحروق شديدة من قبل فتاة تدعى كلوي بعد استخدامها لغراء الأظافر من تيمو.. فأين نجد معايير السلامة من كل هذا؟

السؤال الذي اختتمت به الصحفية مقالها مشيرة أن التشريعات الرامية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد انتهاكات السلامة أصبحت قديمة جدًّا في عصرنا ولا بدَّ للحذر أن يكون واجبًا عند خوض غمار التسوق الرقمي.