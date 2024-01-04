بوساطة إماراتية.. تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تعقدان صفقة ضخمة وتتبادلان مئات الأسرى رغم تصاعد حدّة الحرب بين الطرفين في الآونة الأخيرة

مفاوضات وصفت بالصعبة لكنها أدت للإفراج عن 478 أسيرًا من الجانبين

وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان أن 248 من الجنود الروس قد أعيدوا إلى بلادهم، وأوضح البيان أن جميع الجنود الروس المفرج عنهم يتلقون الإسعافات الطبية والنفسية اللازمة، وسيتم إعادة تأهيلهم في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع.

ومن جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على نحو منفصل إعادة أكثر من 200 أسير أوكراني من روسيا .. بينما صرّح مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتس، استعادة 230 جنديًّا أوكرانيًّا بالضبط وقال مركز التنسيق الأوكراني المسؤول عن أسرى الحرب إنه التبادل "الأكبر من حيث عدد المدافعين الأوكرانيين الذين أُعيدوا إلى وطنهم".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة النوعية تأتي بعد أشهر من التوترات والاتهامات المتبادلة بين الطرفين بسبب تعثر صفقات تبادل سابقة

وزارة الخارجية الإماراتية أشارت إلى أن "نجاح جهود الوساطة جاء انعكاسًا لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات بكل من روسيا وأوكرانيا، والتي دعمتها اتصالات منتظمة على أعلى المستويات نتج عنها إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين منذ بداية الحرب".