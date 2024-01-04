اغتيال العاروري "رصاصة الرحمة" على مفاوضات التهدئة بغزة

"اغتيال فرص التهدئة".. هذا ما بات حاضرا أمام المراقبين فور الإعلان عن عملية اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة اللبنانية بيروت.

محللون أكدوا لـ "إرم نيوز" أن اغتيال العاروري مثّل ضربة موجعة للجهود المبذولة من أجل التوصل لتهدئة توقف الحرب في غزة.

الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفيق عوض قال، إن وقف حماس لأي حديث عن تهدئة أو إطلاق سراح أسرى لديها هو بالتأكيد أول تداعيات اغتيال العاروري، مشيرا إلى مرحلة جديدة من التصعيد تلوح في الأفق، لا يستبعد أن تؤدي إلى زيادة رقعة الصراع إلى ما هو أكبر من قطاع غزة.

ورأى عوض أن إسرائيل فجرت الأوضاع ليس فقط مع حماس وميليشيا حزب الله، وإنما مع جمهورها الذي يطالب بالإفراج عن الأسرى لدى حماس وليس الاغتيالات.

بدوره وصف المحلل السياسي نزار نزال اغتيال العاروري بأنه "رصاصة رحمة" لمفاوضات التوصل لتهدئة بين حماس وإسرائيل، مؤكدا أن أي مفاوضات حالية ستموت ولن يكتب لها النجاح.

واتفق نزال مع سيناريو توسّع نطاق المواجهات، محذرا من تداعيات كبيرة على المنطقة ستجلبها حادثة اغتيال العاروري.