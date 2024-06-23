"تاريخ طويل من العمليات".. من هو أيمن غطمة الذي اغتالته إسرائيل في لبنان؟

مسلسل الاغتيالات الاسرائيلية في لبنان لا ينتهي وهذه المرة مقتل القيادي في "الجماعة الإسلامية" أيمن غطمة بعد استهداف سيارته في البقاع الغربي شرقي لبنان.. فما الدور الذي يلعبه غطمة؟

أيمن هاشم الغطمة من مواليد عام 1968 وهو من بلدة الخيارة في البقاع الغربي وينتمي للجماعة الإسلامية ولديه تاريخ طويل في العمليات ضد إسرائيل.

يعتبر غطمة أحد الشخصيات البارزة "بالجماعة الإسلامية" وهو مسؤول عن نقل السلاح من سوريا الى البقاع الشمالي والبقاع الغربي حتى جنوب لبنان.

تمت مهاجمة غطمة من خلال مسيرة في منطقة البقاع وفق بيان الجيش الاسرائيلي لأنه كان مسؤولا عن تزويد الأسلحة القتالية لحماس والجماعة الإسلامية في لبنان وتطوير البنية التحتية المسلحة في المنطقة.

كما أفاد بيان الجيش بأن اغتيال غطمة جاء أيضا بسبب تورطه بتعزيز وتنفيذ خطط عمليات مسلحة ضد إسرائيل خلال الفترة القريبة، وأيضا تورطه بتنفيذ عمليات ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية.