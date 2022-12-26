أوكرانيا توجه ضربة محرجة لروسيا بهجوم استهدف قاعدة إنجلز العسكرية

وجهت أوكرانيا ضربة محرجة لروسيا بهجوم استهدف قاعدة إنجلز العسكرية في عمق الأراضي الروسية.

ما يطرح الكثير من التساؤلات، ويعد ضربة قوية لسمعة روسيا ودفاعاتها الجوية بحسب وكالة رويترز للأنباء.

الهجوم نفذ بمسيرة انتحارية استهدف القاعدة التي تعد مركزا رئيسا تنطلق منه القاذفات الروسية الإستراتيجية لاستهداف أوكرانيا، وقالت حسابات إخبارية إن الهجوم أدى إلى تدمير عدد من الطائرات بينما نفت موسكو ذلك مؤكدة أنها أسقطت المسيرة لكن حطامها أدى لمقتل 3 جنود.