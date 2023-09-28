دب يتطفل على عائلة مكسيكية ويلتهم طعامهم

ضيفٌ غير مدعو.. قفز فجأةً إلى طاولة الطعام الخاصة بعائلةٍ مكسيكية، وأخذ يلتهم وليمة من التاكو والإنشيلادا كانت العائلة قد أقامتها بمناسبة عيد ميلاد الابن "سانتياغو"

اللافت في الموضوع هو حفاظ الأم على ثباتها وهدوئها، رغم قولها إنه كان قريبًا جدًا منهم، يسمعون زمجرته، ويشمون رائحته..

وبينما كان الدب المتطفل يتلذذ بالطعام المكسيكي، غطت الأم عيني ابنها لمنع أي رد فعل قد يثير قلق الدب وبالتالي هجومه.

وكي تضمن تجاوب طفلها المصاب بمتلازمة داون والذي يخاف بشدة من الحيوانات قالت الأم:"سنلعب لعبة نغطي فيها عيون سانتياغو ونتصرف كالتماثيل".

وهو بالفعل ما حدث، بينما كانت صديقتها أنجيلا الخبيرة بالسلوك المناسب لمواجهة الدب الأسود تصور المشهد، ولاحظت أن هناك طبق إنشيلادا قد فوته الدب فألقت به بعيدًا ليتبعه الدب كما هو متوقع، بينما وقفت أنجيلا أمامه لتسمح لصديقتها وابنها بالتراجع بهدوء

إلى أن أنهى الضيف الثقيل زيارته...