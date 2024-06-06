كلارا شيا وجيرارد بيكيه يستعدان لفعل ما لم تستطع شاكيرا فعله

تنشغل شاكيرا بالاستعداد لجولتها العالمية المقبلة بعنوان "النساء لم تعد تبكي"، لطرح أحدث ألبوماتها، ما يبعدها عن شن الهجمات ضد جيرارد بيكيه وحبيبته كلارا شيا، والتي كثفتها ضد الثنائي في بداية اكتشافها الخيانة المزعومة للمدافع السابق لنادي برشلونة

إلا أن فضيحة جديدة تواجه بيكيه، نتيجة الاتهامات الموجهة إليه بسبب مشاركته المزعومة في قضية فساد بقيمة 4 ملايين يورو مع الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم.

والتي جاءت بعد فترة اضطراب في علاقة بيكيه وشيا، وتسببت بابتعادهما عن الأضواء، مثيرة تساؤلات حول موعد زواجهما..

بينما تشير التقارير الواردة من إسبانيا، إلى زفاف قريب جداً سيكون بمثابة ضربة قاسية لشاكيرا، التي رفضت فكرة الزواج طوال 12 عاماً عاشتها مع بيكيه

وبحسب الصحفي الإسباني "روبرتو أنتولين" فإن بيكيه يرغب في الزواج والقيام بما لم تستطع شاكيرا فعله، وهو الأمر الذي أكد أنه سيسبب خيبة أمل عميقة للمغنية العالمية.

كاشفاً عن خطوة بيكيه التالية بعد إتمام الزفاف، وهي رغبته الكبيرة بإنجاب أطفال من كلارا شيا، التي يبدو أنها لا تنوي أن تصبح أماً في المستقبل القريب.