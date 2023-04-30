فتوى بقتل السياسيين المدنيين في السودان بحجة تأييدهم لأحد أطراف النزاع

فتوى بقتل السياسيين المدنيين بحجة تأييدهم لأحد أطراف النزاع المسلح بين الجيش والدعم السريع في السودان، يطرحها رجل الدين السوداني عبد الحي يوسف المقيم في تركيا، وعلى الهواء مباشرة.

الرجل المحسوب على نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، جاءت فتواه على أساس أن السياسيين من الأحزاب العميلة وضعوا يدهم في يد قائد الدعم السريع، ويريدون أن يحكموا البلاد، الأمر الذي يستدعي مواجهتهم بتدبير مثل القتل لصد ما أسماه "المكر الكبّار" الذي تكرر منهم، حسب قوله .

التصريح رفضته المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان قائلة إن "حياة وسلامة جميع المدنيين تظل مسؤولية السلطات تحت أي ظرف من الظروف، بينما يبانيت التعليقات على من تدوالوا الخبر فأيده البعض، ورفضه آخرون.