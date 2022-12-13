شاب تونسي يروي تفاصيل حول العثور على الرضيعة "نور" في كيس قمامة
روى المواطن التونسي، طارق العوني تفاصيل جديدة صادمة حول العثور على رضيعة في كيس للقمامة، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى تبنّي الرضيعة التي سماها "نور"، والتكفل برعايتها بعد أن تخلت عنها والدتها بعد ولادتها بوقت قصير.
وأثار إعلان شاب تونسي، يوم أمس الإثنين، عن العثور على رضيعة وسط القمامة، مشاعر متباينة بين الصدمة والتعاطف بينما قررت السلطات التونسية فتح تحقيق في الواقعة.
وقال العوني، الذي يقطن بمنطقة الوردية بتونس العاصمة لـ"إرم نيوز": "في صباح يوم السابع من كانون الأول/ ديسمبر خرجت من المنزل مرورًا بأحد الأماكن المخصصة لرمي القمامة، عندما أصغيت لصوتٍ غريبٍ كان يخرج من أكياس بلاستيكية وسط القمامة، فتوقعت أن الصوت يعود لقط أو حيوان أليف، وعندما اقتربت من المكان كنت متعجبًا من سلوك بعض الناس الذين يتعاملون مع الحيوانات بهذه الطريقة".
وواصل طارق "توجهت إلى كيس القمامة فلاحظت أنه يتحرك، فتقدمت وحاولت فتح الكيس وكان كل ظني أنني سأحرر القطط وهنا كانت الصدمة".
يقول طارق "عندما فتحت الكيس، لمحت نورًا على وجه تلك الرضيعة التي تخلت عنها والدتها بعد نحو ساعة من ولادتها".
وأكد الشاب التونسي لـ"إرم نيوز"، أن الرضيعة كانت موضوعة في كيس أسود اللون بين القمامة، بينما الطقس كان باردًا جدًّا، في حين كانت الرضيعة عارية تمامًا من أي قطعة قماش، وبالرغم من ذلك كانت تبتسم وهو ما أبهرني".
وأشار الشاب طارق العوني إلى أنه سارع، إثر ذلك، إلى القيام بكل الإجراءات المتعلقة بالإسعافات الأولية لإنقاذ حياة الرضيعة ومن ثم الإعلام عنها لدى السلطات الأمنية التونسية، موجهًا في الأثناء لومه الكبير لوالدتها "التي قال إنها "لا يمكن أن تكون أمًّا"، بحسب تعبيره.
وتابع الشاب التونسي، قائلا "تلك الفتاة هي بمثابة ابنتي ولا يمكن أن أتخلى عنها أبدًا، بعد أن تجرد والداها من كل المشاعر الإنسانية وأقدما على إلقائها في القمامة بالبرد".