شاب تونسي يروي تفاصيل حول العثور على الرضيعة "نور" في كيس قمامة

روى المواطن التونسي، طارق العوني تفاصيل جديدة صادمة حول العثور على رضيعة في كيس للقمامة، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى تبنّي الرضيعة التي سماها "نور"، والتكفل برعايتها بعد أن تخلت عنها والدتها بعد ولادتها بوقت قصير.

وأثار إعلان شاب تونسي، يوم أمس الإثنين، عن العثور على رضيعة وسط القمامة، مشاعر متباينة بين الصدمة والتعاطف بينما قررت السلطات التونسية فتح تحقيق في الواقعة.