الأجواء الرمضانية في أستراليا

يقول الشيخ سليم علوان الحسيني، مفتي المسلمين في أستراليا، إن المسلمين في بلاده يفتقدون لأجواء الألفة وإظهار الشعائر الدينية في شهر رمضان المبارك.

وأوضح الشيخ سليم علوان، في لقاء خاص مع "إرم نيوز"، أن "المسلمين يفتقدون المزيد من الألفة والمودة بين العائلات والأسر التي تعوّد عليها المسلمون في بلادهم الأصلية، وإظهار الشعائر والشعارات التي اعتادوا عليها، لأنه لا توجد عطلة رسمية بهذه المناسبة أو تغيير بأوقات دوام العمل في أستراليا، إضافة إلى الحنين إلى الأهل والأصحاب في البلد الأم".

ووفق إحصاءات عام 2021، وصل عدد السكان المسلمين في أستراليا إلى نحو 800 ألف نسمة، بما يمثل نحو 3% من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 26 مليون نسمة.

وتضم ولاية نيو ساوث ويلز عاصمتها سيدني النسبة الكبرى نحو 50% من المسلمين، تليها ولاية ڤيكتوريا وعاصمتها مالبورن 33%، ثم غرب أستراليا وعاصمتها بيرث 7%، ثم ولاية كوينزلاند وعاصمتها برزبن 5%، جنوب أستراليا وعاصمتها ادليد 3%، وأما العاصمة السياسية كانبرا 2%، الإقليم الشمالي وتاسمانيا 0.3%..