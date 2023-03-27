الأجواء الرمضانية في أستراليا
يقول الشيخ سليم علوان الحسيني، مفتي المسلمين في أستراليا، إن المسلمين في بلاده يفتقدون لأجواء الألفة وإظهار الشعائر الدينية في شهر رمضان المبارك.
وأوضح الشيخ سليم علوان، في لقاء خاص مع "إرم نيوز"، أن "المسلمين يفتقدون المزيد من الألفة والمودة بين العائلات والأسر التي تعوّد عليها المسلمون في بلادهم الأصلية، وإظهار الشعائر والشعارات التي اعتادوا عليها، لأنه لا توجد عطلة رسمية بهذه المناسبة أو تغيير بأوقات دوام العمل في أستراليا، إضافة إلى الحنين إلى الأهل والأصحاب في البلد الأم".
ووفق إحصاءات عام 2021، وصل عدد السكان المسلمين في أستراليا إلى نحو 800 ألف نسمة، بما يمثل نحو 3% من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 26 مليون نسمة.
وتضم ولاية نيو ساوث ويلز عاصمتها سيدني النسبة الكبرى نحو 50% من المسلمين، تليها ولاية ڤيكتوريا وعاصمتها مالبورن 33%، ثم غرب أستراليا وعاصمتها بيرث 7%، ثم ولاية كوينزلاند وعاصمتها برزبن 5%، جنوب أستراليا وعاصمتها ادليد 3%، وأما العاصمة السياسية كانبرا 2%، الإقليم الشمالي وتاسمانيا 0.3%..
ويتألف المجتمع المسلم في أستراليا، وفقا للشيخ سليم علوان، من عدة أطياف وأعراق قدموا من مختلف بلاد المسلمين، لذلك ساهم هذا التنوع على بروز ثقافات متعددة زاهية ألوانها، كلٌ ينقل ثقافاته من موطنه الأم إلى البلد الذي استقر فيه.
ويضيف الشيخ سليم علوان: "الحكومة الأسترالية كغيرها من الحكومات الغربية لا تتدخل في أمور الدين بشكل عام وإنما تعتمد سياسة التعددية لاستخدامها بشكل إيجابي واقتصادي، حيث إن تعدد الثقافات يمكن استغلاله لزيادة الموارد وتوسيع التجارة العالمية، فعلى سبيل المثال يشكل اللحم الحلال موردا كبيرا للاقتصاد الأسترالي من خلال تصدير اللحم الحلال إلى البلاد الإسلامية لذلك تحرص الحكومة على استغلال هذا التنوع.. ومع ذلك لا تعارض الحكومة المسلمين ببناء المساجد والمدارس ونحوها ضمن اتباع القوانين المرعية".
ويطالب مفتي أستراليا "في رمضان بالالتزام بالدين بشكل سليم؛ لأن ذلك يجعلك سفيرا مقدما لتمثيل هذا الدين العظيم دين الإسلام، والابتعاد عن المجموعات التي تحمل الأفكار الهدامة من التطرف والعنف الممقوت التي ساهمت بتدمير المجتمعات في الكثير من البلاد".