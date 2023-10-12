تحول سياسي لافت يجبر إسرائيل على خوض حرب شاملة

في تحول سياسي لافت، انتقلت إسرائيل من سياسة الاحتواء التي اتبعتها لسنوات إلى مهمة أخرى تهدف للقضاء على حركة حماس التي تحكم قطاع غزة، في أعقاب هجومها المباغت على إسرائيل.. هكذا وصفت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية التوجه الإسرائيلي الجديد..

فعملية طوفان الأقصى قلبت الطاولة على ساسة تل أبيب، وأجبرت صناع القرار السياسي على إعادة تقييم إستراتيجيتهم، وانتهاج السعي الشامل للقضاء على حماس..

سياسة الاحتواء السابقة، وفقًا للصحيفة، تضمنت تقديم حوافز اقتصادية لسكان غزة، وتخفيف القيود التجارية، وزيادة الإمدادات الأساسية، وإصدار تصاريح عمل جديدة.. على الرغم من الصراعات بين الطرفين، واتبع القادة الإسرائيليون، بما في ذلك بنيامين نتنياهو، إستراتيجيات تهدف إلى دعم حماس من خلال الحوافز الاقتصادية وفي الوقت نفسه إلى إضعاف السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

الصحيفة الأمريكية تقول، إن هذا النهج أصبح موضع تساؤل كبير في الشارع الإسرائيلي، ويبدو أن قرار المغامرة بالقضاء على حماس لابد منه ولتحقيق هذا الهدف لابد من حرب شاملة على القطاع.

بدأت بغارات جوية على غزة وحشدت القوات والدبابات بالقرب من الحدود، بينما قطعت الإمدادات الأساسية مثل الكهرباء والغذاء والمياه والوقود عن القطاع، ومن ثم يكون الاجتاح البري رغم ما يكتنفه من مخاطر كبيرة..