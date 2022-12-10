الأمهات في كأس العالم.. قبلة على جبين الأمل

تبكي بفرحة المتأهل وهي التي قد تفشل في شرح قواعد اللعبة إن سئلت عنها، وهنا قبلة على جبين الأمل من أم كل ما تدركه بأن ابنها انتصر وعبر، في مونديال قطر، تناسى قليلا ما يحدث في الملعب، لأن في كواليسه مباريات أجمل، تخوضها الأمهات والعائلات بكل صدق مع الدموع.

مونديال قطر وحتى الان، من الصعب أن نحصي كم اللقطات المليئة بالمشاعر والتي مرت خلال أدواره إلى اليوم، بدءا بدموع السعوديين مرورا إلى حديث خاص حاول فيه تشيزني حارس بولندا مواساة ابنته في ممر اللاعبين بعد الهزيمة، ووصولا إلى قبلة حكيمي لأمه التي ساعدته على خلع القميص، وكأنها لقطة هاربة من طفولة المغربي.

الأمهات في مونديال قطر، طاقم روحي هو الأهم والأصدق، هنا، راشفورد يسابق الدنيا ليصل لأمه في المدرجات بعد مباراة إنكلترا والسنغال، والدة مبابي حاضرة لمساندة ابنها، ووالدة رونالدو متوترة وكل ما تريده سعادة البرتغالي، والدة ميسي بقميص ابنها والعائلة ترقص فرحا مع كل هدف للبرغوث، تطول الأمثلة، لكن الجوهر واحد، هو مونديال المشاعر والمفاجات، التي لم تقتصر على الملعب فقط، واسألوا هذه الأم الجزائرية التي تسير بلهفة المشتاق لضمة، تقف أمام ضناها الذي يعمل في فريق امن البطولة، تذرف الدموع ويستمر العناق لدقائق.

ولأن وراء الرجال العظماء نساء أعظم، نعود للاتي صنعن الحدث في مباراة المغرب، الأمهات المغربيات وعائلات طنجة وفاس والرباط وغيرها، لوحات رسمت بعد صافرة الحكم ، كانت الريشة فيها أم تقبل ورجل تحول لطفل لا يشبع التقبيل، الأمر ذاته حصل مع مدرب المغرب وليد الركراكي الذي صعد بعد النهاية لمعانقة أمه، ومن قبلهما حكيمي والبقية.

اللعبة التي تعتريها العواطف، لا تعرف اسما أو نجما، فتخون الكلمات ميسي وهو يشاهد فرحة أمه وزوجته وأطفاله بهدفه فتغيب حروف اللغة، ومع أن أمهات كثر قد لا تفضلن كرة القدم، لكن ما هو مؤكد بأنهن سيغرمن بها إذا امتهن الابن اللعبة أو حتى لو أحبها ولن تتردد إحداهن في وصف تفاصيل التفاصيل لابنها، حتى و إن كان ضريرا.