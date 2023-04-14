يعرض "أجسادا عارية".. برنامج تلفزيوني يشعل جدلا في بريطانيا

برنامج تعليمي يعرض رجالا ونساء وهم يتجردون من ملابسهم أمام أطفال تتراوح أعمارهم بين أربعة عشر و ستة عشر عاما يثير موجة من الانتقادات الحادة.

ويتطرق البرنامج الذي يحمل اسم "التعليم العاري" ويعرض عبر قناة بريطانية مملوكة للحكومة لمناقشة موضوعات حميمة، ويقول منتجوه إن إظهار كيف تبدو الأجساد المختلفة يساعد بتهدئة مخاوف الناس وتحطيم الصور النمطية.

وتناولت حلقات البرنامج موضوعات متنوعة عن أجساد الذكور والإناث وشهدت نقاشا حول العضلات والأعضاء التناسلية الخارجية وتغيرات الجسم والجراحات التجميلية.

هيئة "أوفكوم" الناظمة للقطاع الإعلامي البريطاني أعلنت عن تلقيها نحو ألف شكوى رسمية ضد البرنامج كما انتقدت وسائل إعلام محافظة القناة العارضة.