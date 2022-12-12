ديما الأكتع..لاجئة سورية ضمن قائمة 100 امرأة مؤثرة في العالم

الشابة السورية ديما الأكتع تدخل قائمة"BBC" لأكثر مئة امرأة تأثيرًا وإلهامًا في 2022.

ديما ناشطة سورية خسرت ساقها عام 2012 نتيجة أعمال العنف الدائرة آنذاك في البلاد، لكن ذلك لم يمنعها من ممارسة شغفها وشاركت في بطولات الركض بقدم اصطناعية حصلت عليها في بريطانيا بعد لجوئها ضمن برنامج إعادة التوطين.

جمعت ديما التبرعات للاجئين السوريين، وخاصة للأطفال الذين فقدوا أطرافهم بسبب الحرب، وكمكافأة على جهودها في ذلك، تم الاعتراف بها كعضو في فريق كرة القدم البديل في المملكة المتحدة.