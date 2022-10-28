روسيا تهدد بضرب أقمار إيلون ماسك

روسيا توجه تحذيرا خطيرا، وقد تضرب الأقمار الصناعية التجارية، في إشارة ضمنية إلى أقمار شركة ستارلينك، المملوكة لإيلون ماسك، التي دخلت على خط النزاع المسلح، وباتت مزود الإنترنت الأهم، بالنسبة للقوات الأوكرانية.

التهديد الضمني المبطن، جاء على لسان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الروسية، أكد أن تلك الأقمار التجارية التي تملكها الولايات المتحدة، وحلفاؤها قد تصبح أهدافا مشروعة لموسكو، مشيرا إلى أن "مكونات البنية التحتية الفضائية المدنية بما في ذلك التجارية" متورطة في الصراعات المسلحة، وأن استخدام الغرب لهذا النوع من الأقمار الصناعية، لدعم أوكرانيا هو عمل استفزازي وتوّجه شديد الخطورة.