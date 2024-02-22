رجل لم ينم منذ 60 عاما.. ما قصته؟

يبلغ من العمر 60 عاماً.. وطوال تلك الأعوام كان لديه حلمٌ وحيد ألا وهو "النوم".

يصعب على السامع تقبّل الفكرة.. فكلّنا يعلم مشقّة أن تقضي يوماً طبيعياً بعد ليلةٍ "واحدة فقط" من الأرق المُضني... فكيف بغفوةٍ لعشر دقائق؟!.

السعودي "أحمد الصليع" يروي قصته التي بدأت مع ولادته، في حالةٍ من الرّضا والتسليم والامتنان للدقائق العشر؛ لأنها لم تحرمه من شعور "النوم" الإنساني الذي يتنعّم به بقية البشر.

ضعف الإمكانيات الطبية حينها وقف عائقاً أمام اكتشاف سرّ حالته الاستثنائية، وبعد زمن فسّر الأطباء سبب مشكلته بـ "متلازمة انقطاع التنفس خلال النوم (sleep apnea)" بحيث يتعذّر على الهواء الوصول إلى رئتي المريض بسبب ارتخاء العضلات.

وتبين أن الحل الوحيد لها هو استخدام جهاز CPAP الذي ساعد أحمد على النوم لمدة تتراوح بين عشر دقائق إلى نصف ساعة، تكون حافلةً بالأحلام الغريبة وغير المنطقية بحسب وصفه.

الغريب أن حالة أحمد ليست الوحيدة، ففي مكانٍ آخر من العالم هناك من كان ينعم بحياةٍ طبيعية، إلى أن أُصيب فجأةً بحمّى شديدة في سنِّ العشرين، خرج منها سليماً لكن بأرقٍ متواصل استمر لـ 60 عاماً دون حتى "غفوة العشر دقائق".

المزارع الفيتنامي تاي نغوك.. الذي بلغ الثمانين، ويقول إنه يعيش حياته بشكلٍ طبيعي وينجز أعماله كبقية المزارعين حوله.

ومثله الصينية "لي زانيينغ" التي قالت إنها قضت 40 عاماً دون نوم، الأمر الذي أكده زوجها والجيران بعد محاولاتهم المستمرة لاختبار صدق ادعاءاتها، فنام الجميع وبقيت هي مستيقظة.

الدكتور فيكاس وادوا من Sleep Services Australia يفسّر الأمر بأن بعض المصابين بالأرق يخدعهم دماغهم، فيفتقرون إلى القدرة على التمييز بين الاستيقاظ والنوم، لذلك يمكن أن ينام المصاب لفترات قصيرة من الوقت خلال النهار دون أن يعلم، بحيث لا يغمض عينه، إلا أن جسده يكون في حالة سكون، مع قدرته على ممارسة بعض النشاطات اليومية كالتحدّث إلى أحدهم.. فيما يشبه "المشي أثناء النوم" وقد تكون هذه القيلولة كافية لاستمراره.

وبين أحمد وتاي وغيرهما..يخطر للعقل أن يتساءل.. هل يمكننا النظر إلى النصف الملآن من الكأس ونقول إنها فرصةٌ "لحياةٍ أطول" ربّما تتيح لصاحبها الوقت الكافي لإنجازاتٍ أعظم؟!.