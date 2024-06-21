قيمتها 3.3 تريليون دولار.. تعرف على الشركة الأغلى عالميا

متفوقة على شركتي آبل ومايكروسوفت، شركة " إنفيديا " الأمريكية تنال لقب الشركة الأعلى قيمة في العالم بقيمة سوقية وصلت إلى 3.3 تريليونات دولار

فالشركة التي تصنع الرقائق اللازمة لمهام الحوسبة المعقدة تتحكم ب 80% من سوق الشرائح الإلكترونية

للذكاء الاصطناعي

ارتفعت أسهمها خلال العامين الماضيين مستفيدة من ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي وفرضت نفسها كعملاق تكنولوجي في وقت قياسي، حيث استحوذت على حصة كبيرة في OpenAI، ودمجت نماذج للذكاء الاصطناعي في منتجاتها لتتحول إلى رقم صعب في عالم التكنولوجيا بعدما أصبحت الشركة المتخصصة في صناعة " أشباه الموصلات" تنافس الشركات العملاقة في نادي التريليون دولار الذي يضم الشركات الأعلى قيمة سوقية في العالم