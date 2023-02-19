منافسة شرسة للاستحواذ على "الشياطين الحمر"

تترقب جماهير "الشياطين الحمر" ما سيؤول إليه قرار بيع "مانشستر يونايتد" والذي يمكن أن يحطم رقما قياسيا لأكبر عملية بيع لناد رياضي.. فمن هم أبرز المنافسين؟.

صحيفة "فايننشال تايمز" قالت إن نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق "حمد بن جاسم" تقدم بعرض للاستحواذ على النادي.

كما كشفت صحيفة "إندبندنت" أن الملياردير البريطاني "جيم راتكليف" مالك ناديي "نيس الفرنسي" و"لوزان السويسري" قد تقدم أيضا بعرض رسمي لشراء النادي.

مِن جانبها أعلنت صحيفة "تلغراف" أن مستثمرين سعوديين قد يقدمون عرضا للشراء.

أما صحيفة "ديلي ميل" فقد أشارت إلى أن "إيلون ماسك" سيدخل بقوة في هذه الصفقة.. إضافة إلى عروض أخرى من الولايات المتحدة والصين.

وتقدر قيمة "يوناتيد" السوقية بنحو أربعة مليارات يورو، بينما تأمل عائلة "غليزر" المالكة للنادي في الحصول على أكثر من ستة مليارات يورو.. فهل ستشكل الصفقة المرتقبة بداية حقبة ناجحة للنادي العريق؟.