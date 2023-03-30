القصة الكاملة للطفل شنودة المصري.. هكذا تحولت إلى قضية رأي عام

من المسيحية إلى الإسلام ثم المسيحية.. رحلة قاسية عاشها الطفل شنودة على مدى أشهر، جعلته حديث الرأي العام في مصر خاصة أن قضيته تفتح ملفًا حساسًا للغاية في البلاد حول التبني وتغيير الديانة.

فكيف بدأت القصة؟

القصة تعود إلى عام 2018، عندما عثر زوجان مسيحيان على طفل رضيع عند باب كنيسة "السيدة العذراء" في منطقة الزاوية الحمراء بالعاصمة المصرية القاهرة، ليقررا تبنيه بعد أخذ رأي الكنيسة؛ إذ لم يكن لديهما أطفال.

عاش الطفل معهما طيلة هذه المدة، وأطلقا عليه اسم "شنودة فاروق فوزي"، لكن حدثت مفاجأة جعلت القضية تصبح قضية رأي عام.. ابنة أخت الزوج تقدمت بشكوى إلى مكتب النائب العام للطعن في نسب الطفل إلى الأسرة الحاضنة والسبب "خلاف على الميراث".

المدعية ذكرت في دعواها أن الطفل مجهول النسب واختطفه الزوجان.

وبعد تحليل الحمض النووي، أثبتت النتيجة أن الطفل غير مرتبط بهما بيولوجيًا، ليقرر مكتب النائب العام وضعه في دار أيتام باعتباره "غير مؤهل" وتغيير اسمه إلى "يوسف"، دون اتخاذ أي إجراء ضد الزوجين.

صدرت شهادة ميلاد جديدة للطفل باسم رباعي جديد وهو يوسف، ودين جديد هو الإسلام، لكن فصول قصة الطفل لم تنته بعد..

السيدة آمال التي عثرت على الطفل وقررت تبنيه، أوكلت المحامي المصري الشهير نجيب جبرائيل، لتبدأ القضية مرحلة جديدة من الجدل داخل أروقة المحاكم.

محكمة القضاء الإداري في مصر أعلنت عدم اختصاصها بنظر قضية "الطفل شنودة"، وذلك بعد جلسات دامت أكثر من 6 أشهر.

الأزهر لم يتدخل بشكل مباشر في القضية، ولكنه نشر عبر صفحته الرسمية لمركز الفتاوى، إجابة على سؤال للاستفسار عن ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس.

فكانت إجابة الأزهر: "ديانة الطفل لمن وجده"؛ ليحسم الجدل الفقهي حول ديانة الأطفال مجهولي النسب دون أن يذكر تحديدًا الطفل شنودة.

وبعدها بأيام، أمرت النيابة المصرية، بتسليم الطفل شنودة مؤقتا إلى الأسرة المسيحية التي عثرت عليه؛ وفقا لنظام الأسر البديلة، بعد فتوى من دار الإفتاء بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.

وينص نظام الأسر البديلة، الذي استند عليه القانون في قضية الطفل شنودة، على "إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، خاصة مجهولي النسب، بأسر يتم اختيارها وفقًا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة".

وبهذا.. يسدل الستار على قضية الطفل شنودة، الذي عاد إلى أحضان أسرته المسيحية، ليبدأ حياة جديدة بعيدا عن الضجيج حول ديانته و أسرته.