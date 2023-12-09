أوسبري.. الطائرة الأمريكية الأكثر إخفاقا تودع الخدمة

إنها النهاية يا أوسبري.. فالأجواء الحربية والاستطلاعية والتدريبات المكثفة لا تليق بطائرة نجحت مرارا وتكرارا بوضع الجيش الأمريكي في مآزق كثيرة، وتسببت في مقتل العسكريين الأمريكيين والأجانب، فالسقوط الحر بات بالنسبة لأوسبري من ضمن قائمة المواصفات المليئة بعيوب التصنيع.

الجيش الأمريكي أعلن أنه قرر منع كل الطائرات من طراز أوسبري من التحليق، في إطار إجراء احترازي بعد سلسلة الحوادث المميتة التي كان آخرها في اليابان، فقد أسفر الحادث عن مقتل ثمانية عسكريين أمريكيين وذلك أثناء " مهمة تدريبية روتينية "، فالطائرة التي يمكنها الإقلاع والهبوط عموديًا مثل مروحية والتحليق أفقيا مثل طائرة عادية تسببت في مقتل 3 عناصر من المارينز، عندما كانت تحلّق فوق شمال أستراليا، وذلك بعد أسابيع فقط من حادثة اليابان.

أوسبري، أو العقاب كما يحلو للأميركيين تسميتها، حطمت الأرقام القياسية في الحوادث التي لطالما سببت صداعًا لأميركا ووضعتها في موقف محرج أثناء تدريبات لحلف شمال الأطلسي في النرويج عام 2022، حين أسفر الحادث عن مقتل أربعة أشخاص كانوا على متنها.

من عام 1992 إلى عام 2023 جربت أوسبري السقوط داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها في أفغانستان وأستراليا، واليابان، والنرويج وغيرها، وتنوعت أسباب الحوادث التي تذهب في معظم الأحيان إلى مشاكل في الجزء الهيدروليكي والأعطال في نظام الكمبيوتر، وقائمة طويلة من المشكلات الميكانيكية والتشغيلية التي قرر الجيش الأميريكي الالتفات إليها والوقوف على أسبابها، بعد سنوات طويلة من الخدمة لم تحقق فيها أوسبري النجاح إلا في السقوط والحوادث.