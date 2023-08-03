بكرسي متحرك.. عراقي يجمع المسامير من الشوارع لإماطة الأذى

بهذه الطريقة يجمع هذا المواطن العراقي المسامير من الشوارع، حتى لا تتأذى المركبات منها.

أسامة عبد الرزاق مواطن عراقيّ مُقعَدٌ، من محافظة الكوت، يستخدم المغناطيس أثناءَ تجواله في الشوارع لجمع المسامير، فهي فكرة علقت في ذهنه منذ أن كان نجارًا، قبل أن يمنعه الكرسي المتحرك من ممارسة النجارة.

فكرة "عبدالرزاق" لم تقتصر على حماية المركبات فقط، فهدفه أيضًا حماية الناس من الأذى في أقدامهم.

مواطنون عراقيون أبدوا إعجابهم بفكرة "عبدالرزاق" في إماطة الأذى عن الطريق، مستهجنين بعضَ التنمّر الذي يتعرّض له.

صاحب محل بناشر حذَّر من اللامبالاة في رمي المسامير على الشوارع العامة والفرعية، مما يؤدي إلى تلف الإطارات.

الكرسيُّ المتحركُ حرم "عبدالرزاق" من مهنته في النجارة، لكنه لم يكن عائقًا أمام همة تطوعية في إماطة الأذى عن الطريق، والمحافظة على ممتلكات العابرين.