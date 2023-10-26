أحداث غزة فرصة ذهبية لعودة داعش والقاعدة بقوة

شبح الإرهاب يُلقي بظلاله على الشرق الأوسط مجددًا.

صحيفة "الغارديان" البريطانية تدق ناقوس الخطر.. "داعش" و"القاعدة" قد يستغلان أحداث غزة للعودة بقوة، بعد أن خلّف الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع أزمة إنسانية حادة، وآلاف الضحايا والنازحين.

الفوضى.. فرصة من ذهب للتنظيمات المتطرفة لبث الرعب، واستعادة القوة.

تتعالى دعوات التنظيمات الإرهابية، في كل حدب وصوب، لأتباعهما بمهاجمة أهداف إسرائيلية وأمريكية ويهودية بحسب الصحيفة، حيث يحذّر الخبراء من انطلاق شرارة التطرف من جديد، واستغلال الجماعات الإرهابية الوضع للدخول على الخط.

الهجوم الاسرائيلي على غزة ليس حربًا على فلسطين فحسب، بل هو أشبه بحرب الأمة الإسلامية بأكملها ضد اليهود وحلفائهم على حد تعبير "الغارديان".

هذه الدعوات إلى العنف تثير قلق المسؤولين في الغرب، وتخلق حالة من التأهب في وكالة الاستخبارات والأمن المحلية في بريطانيا MI5، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، كل هذه الوكالات تحذّر من الخطر المقبل على المجتمعات اليهودية وجماعات أخرى، قد تواجه خطر هجمات الذئاب المنفردة، والمسلحين المتطرفين.