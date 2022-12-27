روسيا تعلن 3 شروط لوقف الحرب على أوكرانيا وتحذر من "النووي"

وجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هجوما ناريا على الغرب وأوكرانيا، محذرا من صدام نووي جراء مساعي الغرب لتدمير روسيا وتصريحات مسؤولين أمريكيين اعتبرها تهديدا بقتل بوتين شخصيا.

وحدد لافروف شروط روسيا لوقف الحرب بأنها نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية في الأراضي التي يسيطر عليها النظام، وإزالة التهديدات لأراضينا الجديدة، في إشارة إلى ضرورة الاعتراف بسيادة روسيا على الأراضي التي ضمتها، وشدد على ضرورية شروط روسيا، مؤكدا على تنفيذها وإلا فإن الجيش الروسي سيحسم الأمر.