بعد وفاة نافالني.. ما هي متلازمة "الموت المفاجئ"؟

موجة تنديد واسعة في الغرب حمّلت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية وفاة المعارض الأبرز للكرملين في السجن، أليكسي نافالني، البالغ من العمر 47 عاما.. في الوقت الذي رفضت فيه روسيا هذه الاتهامات، معلنة أن سبب الوفاة هو متلازمة الموت المفاجئ.. فما هي هذه المتلازمة؟

"متلازمة الموت المفاجئ" مصطلح غامض يشير إلى متلازمات قلبية مختلفة تسبب السكتة القلبية المفاجئة والموت، تبدأ بـ"توقف نشاط القلب بشكل تام وسريع من دون توقع، ومن ثم يتوقف التنفس وتدفق الدم على الفور"، وفي ثوانٍ معدودة يفقد الشخص الوعي ويفارق الحياة.

يرجع ذلك، وفق "مايو كلينك"، إلى وجود أمراض في القلب لم يتم تشخيصها، ولهذا قد تحدث فجأة أثناء ممارسة نشاط بدني مثل الرياضة، كما أنها قد تحدث أيضا من دون بذل أي مجهود.

يزيد معدل حدوث الوفاة القلبية بين الذكور أكثر من الإناث، ونادرا ما تحدث للأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة وتقل أعمارهم عن 35 عاما، وتحدث الوفيات المفاجئة عند البالغين الأكبر سنا، خاصة المصابين بأمراض القلب.

التقديرات تشير إلى أن واحدا من بين كل 50 إلى 80 ألف رياضي شاب يموتون من الموت القلبي المفاجئ كل عام، ولا يوجد سبب أساسي يمكن تحديده يؤدي إلى متلازمة الموت المفاجئ، ولكنها تحدث غالبا نتيجة اضطراب الإشارات الكهربائية في القلب، كحدوث اضطراب الرجفان البطيني، أو تضخم عضلة القلب، أو إصابة حادة في الصدر، أو لوجود عيب خَلقي في القلب منذ الولادة.