"التوقيت الصيفي" يربك حياة اللبنانيين

خلال جلسة تسامر.. هكذا اتخذ القرار بتمديد التوقيت الشتوي في لبنان.

رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تأخير العمل بالتوقيت الصيفي العالمي مراعاة للصائمين خلال شهر رمضان.

بسبب هذا الفيديو استعر سجال بحلة طائفية فاقعة على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان الذي يشهد أسوأ أزماته على الإطلاق.

واعتبره البعض نموذجًا بسيطًا يعكس آلية اتخاذ القرارات في لبنان، بينما عبر البعض عن امتعاضه للمستوى الذي وصل إليه هذا الجدل.

وانقسم اللبنانيون وحتى الشركات والمصارف بين من يلتزم بالتوقيت القديم، ومن يرفضه ملتزما بتقديم الساعة وفقًا للتوقيت العالمي.