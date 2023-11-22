بعد الإعلان عن هدنة إنسانية.. كيف ستتم عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس؟

بعد الإعلان عن هدنة إنسانية بين إسرائيل وحماس تكثر التساؤلات.. كيف ستتم عملية تبادل الأسرى بين طرفي الصراع ؟؟

تناقلت وسائل إعلام معلومات عن آلية تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، التي تبدأ بتسليم الوسطاء قائمة مفصلة بالأسرى الذين تم اختيارهم وفق شروط الصفقة بين حماس وإسرائيل.. وبعد المصادقة على القوائم يتم التنفيذ في اليوم التالي..

حركة حماس تسلّم الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر الذي سينقلهم إلى منطقة رفح، وهناك برعاية من الوسطاء المصريين والقطريين والأميركيين يتم نقلهم إلى الجانب الإسرائيلي.

وعند تسلمهم من طرف الجيش الإسرائيلي، تبدأ إسرائيل بالإفراج عن الأسيرات والأطفال الفلسطينيين وفق العدد المتفق عليه، بمعدل أسير إسرائيلي مقابل 3 أسرى فلسطينيين.

"القناة 13" الإسرائيلية لفتت إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق تشمل إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال والنساء الأكبر سنا، بمعدل 12 أو 13 شخصا في اليوم، على مدى 4 أيام من وقف إطلاق النار المؤقت.

وأفادت القناة العبرية بأنه تم نشر قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين صغار السن الذين سيتم إطلاق سراحهم من سجن إيشالي..

وأشارت القناة إلى أنه من ضمن الاتفاق ستعيد حماس 30 من أصل 40 طفلا إسرائيليا، و8 من أصل 13 أما، و12 امرأة كبيرة السن.

وهناك توقعات في اليوم الرابع من الهدنة بإعطاء أسماء جديدة من المحتجزين الإسرائيليين تعلن حماس رغبتها في إطلاق سراحهم مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين، وفق المعادلة المتفق عليها مع تمديد للهدنة إذا التزم بها طرفا الصراع.