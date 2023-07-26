"ملكة الفوضى".. مجرمة تشفع لها الكاريزما

مجرمة.. لكنها "كاريزماتيك"!

ربما كانت الكاريزما التي تتمتع بها "ريانا بيل بروك" الطالبة السابقة في جامعة شرق كنتاكي والملقبة بـ "ملكة الفوضى"، هي ما يشفع لها في عيون متابعيها، أمام السمعة السيئة التي اكتسبتها، إثر نشرها صورًا على وسائل التواصل، تعرض عدد مرات اعتقالها، والبالغة 11 مرة، بسبب جرائم مختلفة، بما في ذلك سرقة سلاح ناري، ومتاجر، وجرائم أخرى متعلقة بالإرهاب.

المثير للاستغراب هو الابتسامة العريضة التي ترتسم على وجه "ريانا" لدى التقاط صورتها بعد كل جريمة، وكأن الأمر بالنسبة لها مغامرة ممتعة!

بما فيها هذه الصورة التي وصفتها بالـ"مفضلة لديها" عندما أُلقي القبض عليها للمرة الرابعة بتهمة ازدراء المحكمة.

ولدى انتشارها على وسائل التواصل، حظيت الصور باهتمام المتابعين، الذين بدت لهم ريانا "لطيفة" لكنها "خطرة"، ويبدو أنها استثارت مخيلتهم، فعبّروا عن رغبتهم برسم وتشكيل شخصيات ألعاب فيديو تشبهها.

ومما لا شك فيه أن "ريانا" تعيش حالة من الاضطراب، لكن المريح في الأمر أنها الآن ضمن دورة تصحيح سلوك قبل تحويلها للمحاكمة بحسب مصادر الشرطة.