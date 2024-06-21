ما هي منظومة "هيمارس" الأمريكية التي دمرتها روسيا في أوكرانيا؟‎

قال عنها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنها ستغير وجه الحرب..

تعرّف إلى منظومة "هيمارس" الأمريكية التي أعلنت روسيا تدميرها لقاذفة منها في خاركيف الأوكرانية.

نظام صواريخ مدفعي عالي الحركة، يتموضع على بعد نحو (60 كم) من خط المواجهة الحالي في خاركيف، يصل مدى صواريخه إلى 50 ميلاً أي ما يعادل قرابة (80 كم)، وهو أكثر من ضعف مدى مدافع الهاوتزر التي أعطتها الولايات المتحدة سابقًا لأوكرانيا..

يحمل نظام HIMARS مجموعة واحدة من ستة صواريخ تُطلق بتتابع سريع وتزن 5 أطنان، لا يكفي التصدي الواحد لصواريخ هيماريس لإيقافها فهي تناور المضادات، ما يجعل وصولها للهدف أمرًا شبه حتمي..

كما يُمكن لنظام هيماريس إطلاق صاروخ واحد مغاير لهؤلاء الستة، ويصل مداه لقرابة 300 كم، ولكن هذا الوحش الأخير لم تزود أمريكيا به كييف حتى الآن.

يشبه مدى صواريخ هيماريس مدى صواريخ سميرش الروسية، ولكن صواريخ المنظومة الأمريكية تُطلق موجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ما يعطيها دقة أكبر في الوصول للهدف، ويُقال إن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بـ 16 نظامًا من طراز Himars، منظومة الصواريخ التي تسببت بأضرار في الجسور فوق نهر دنيبرو الذي يربط (القرم) التي ضمتها روسيا..

كما أن أوكرانيا كانت قد دمرت أكثر من 100 هدف روسي عالي القيمة باستخدام صواريخ هيماريس، وفقًا للجيش الأمريكي.