ما هي أهداف حركة حماس من الهدنة؟

الصمود أمام إسرائيل والبقاء على قيد الحياة.. هذا ما أراده قياديو حركة حماس من الهدنة وفقا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

الصحيفة قالت إن زعماء حركة حماس يسعون لاستغلال الهدنة مع إسرائيل، للتحضير لمرحلة جديدة من الحرب التي قد تستمر لأشهر.

الهدنة التي تستمر أربعة أيام تمنح حماس الوقت للتحضير لمرحلة جديدة من الحرب بهدف تقليص زخم الهجوم الإسرائيلي وخلق ضغوط دولية لإنهاء الصراع دون تحقيق أهدافه، هذا ما ذهب إليه محللون عسكريون لذات الصحيفة.

رئيس الأبحاث السابق في قسم المخابرات العسكرية الإسرائيلية، يوسي كوبرفاسر بين إن الشيء الأكثر أهمية الآن لحركة حماس هو ضمان بقائها على قيد الحياة، وأن الحركة تأمل أن تتمكن من إطلاق سراح الرهائن تدريجيا، وتحويل "فكرة القضاء على حماس برمتها إلى شيء لن يحدث أبدا".

مسؤولون عسكريون إسرائيليون يؤكدون أنهم "يعرفون أنه لا يمكن القضاء على أيديولوجية حماس إلا أنهم يرون أن من الممكن "القضاء على قدرة الحركة على شن الحرب وحكم غزة".