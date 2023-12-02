القمة العالمية للعمل المناخي ضمن برنامج أعمال COP28

"الحدّ ُمن تداعيات تغيّر المُناخ، بما يضمن تحقيق هدف اتفاق باريس المتمثل في تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية"

هو الهدف المحوري لمؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 من ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي، ويجمع الأطراف الموقِّعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيُّر المناخي.

ولتلك الغاية وضعت رئاسة المؤتمر خطة عمل تستند إلى 4 ركائز تشمل:

تسريع إنجاز انتقالٍ منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة

تطوير آليات التمويل المناخي

التركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سُبل العيش

وأعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28، حرصها على احتواء الجميع عبر مواصلة العمل بالتعاون مع النساء، والشعوب الأصلية، والمجتمعات المحلية، والشباب، وأصحاب الهمم، والجهات الفاعلة المحلية، والمنظمات الدينية لضمان تفعيل وتعزيز مشاركتهم وإسهاماتهم في جميع برامج ومخرجات COP28، الذي يُعتبر أهم مؤتمر عالمي يركز على التصدي لتداعيات تغيُّر المناخ

الأمر الذي تعتبره الإمارات محطة تاريخية لترسيخ دورها في بناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض

باعتبارها العمل المُناخي فرصةً لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام بشكل متزامن مع خفض الانبعاثات، إضافةً إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، ونقل المعرفة، وخلق فرص عمل في مجالات جديدة.

وتأتي القمة العالمية للتغير المناخي لتتوّج برنامج أعمال COP28 بدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات وبحضور 186 رئيس دولة وحكومة للمشاركة في القمة يومي الأول والثاني من ديسمبر

والتي من المقرر أن يتم خلالها تبادل وجهات النظر بين القادة حول موضوعات مختلفة مثل الطاقة والغذاء والصحة والتمويل المُناخي والمشكلات البيئية، وعلى رأسها مواجهة تداعيات تغير المُناخ

في أكبر حضور للرؤساء بتاريخ قمم المُناخ، حيثُ من المتوقع أن تشهد القمة مجموعة من الإعلانات والتعهدات من جانب قادة الدول لدعم العمل المناخي العالمي.