كم تبلغ ثروة النجم المصري محمد صلاح؟

من ثلاثة جنيهات إسترلينية في الشهر، وصولا إلى المليون إسترليني في الأسبوع، تتبعت دراسة أجرتها جامعة هارفارد الأمريكية كيفية تمكّن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من تعظيم ثروته، لدرجة أنه لم يهتز أمام عرض انتقال خرافي تخطى الـ200 مليون جنيه إسترليني.

الدراسة، التي أشرفت عليها الأكاديمية أنيتا إلبيرس، بمعاونة طالبها طاهر المعتز بالله، سلطت الضوء على أسرار وتفاصيل عملية التفاوض، الطويلة والمعقدة، بين محمد صلاح وليفربول، لتجديد عقده العام الماضي، وكيف نجح ومحاميه رامي عباس في الحصول على أعلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي.

وتشير الدراسة أن أحد أسباب نجاح صلاح هو عمق الثقة بينه وبين وكيله رامي عباس، منذ أن التقاه مصادفة عام 2015، عندما كان يلعب في تشيلسي، عن طريق زميله اللاعب خوان كوادرادو جناح كولومبيا، حيث تفاجأ بمحامٍ يتحدث اللغة العربية بطلاقة رغم كونه يحمل الجنسية الكولومبية، نظرا لطول الفترة التي عاشها عباس في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن هنا بدأ التعارف، ثم تعمقت الصداقة بينهما، حتى أصبح صلاح يطلق عليه الشريك.

استجاب صلاح لنصيحة عباس بالموافقة على الانتقال من تشيلسي إلى فيرونتينا الإيطالي حتى يتمكن من اللعب بشكل مستمر، وبالفعل نجح صلاح، لينتقل بعد ذلك إلى روما، ثم كانت النقلة الأكبر في تاريخه الاحترافي بالانضمام إلى ليفربول والتألق، ليصبح أحد أبرز النجوم العالميين، ليتوج الثنائي صلاح وعباس شراكتهما بنجاح تفاوضهما لتجديد التعاقد مع ليفربول، بالصفقة الأكبر في تاريخ النادي، والتي بلغت حوالي 400 ألف إسترليني في الأسبوع، كراتب فقط، إضافة إلى حقوق استخدام النادي لصوره، ومكافآت تسجيل الأهداف أو حتى صناعتها.

أما عن الثروة الإجمالية لصلاح، فقد كشفت صحيفة "ليفربول وورد" البريطانية أن النجم المصري يمتلك عدة حسابات بنكية في بريطانيا، من بينها حساب واحد فقط، يوجد فيه 20 مليون جنيه إسترليني. أما صحيفة "ميرور" البريطانية، فقدّرت ثروة صلاح عام 2021 بنحو 75 مليون جنيه إسترليني، في الوقت الذي يمتلك أيضا عقودا إعلانية مع شركات عالمية، مثل أديداس الألمانية وشركة المشروبات الغازية "بيبسي" وشركة الاتصالات العالمية "فودافون" وشركة النقل الأمريكية "أوبر" وشركة الإلكترونيات "أوبو". كما يحقق صلاح أرباحا في عالم الاستثمار العقاري، فضلا عن أرباحه من وسائل التواصل الاجتماعي.

يقول صلاح في الدراسة إنه كان يعلم أن التجديد في ليفربول سيكون أحد أكبر المعالم في مسيرته، ولكن كان عليه فعل ذلك بالشكل الصحيح، مؤكدا أنه تعلم في مسيرته المهنية أنه إذا كنت تريد أن تكون ناجحًا، فمن المهم أن تستثمر في نفسك ليس فقط جسديًا ولكن عقليًا أيضًا. وهذا صحيح على أرض الملعب، ولكن أيضا خارج الملعب. عليك أن تتحكم في عواطفك وأن تكون مستعدًا للضغوط.

إذًا، ها هو صلاح الذي وقّع أول عقد احترافي لنادي المقاولون العرب في مصر قبل سنوات بأجر شهري قدره 125 جنيها مصريا، أي حوالي ثلاثة جنيهات إسترلينية، يصبح أحد الأثرياء في العالم، ورغم حصوله على العقد الأكبر في تاريخ ليفربول، إلا أن النادي مهدد بمغادرته في الميركاتو الشتوي إلى نادي الاتحاد السعودي، في صفقة قد تكون الأعلى في تاريخ كرة القدم.