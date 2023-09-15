إذا انتصب شعر رأسك عند صعودك قمة فاحذرْ.. الكارثة وشيكة!

صورةٌ تفيض بالبهجة والمرح.. لكن المفاجأة أنها كانت إشارةً تنذر بكارثة، وهو ما لم يكن يعلمه مايكل ماكويلكن، 18 عامًا، وشقيقه شون، البالغ من العمر 12 عامًا، عندما صعدا قمة جبل من الجرانيت في حديقة سيكويا الوطنية بكاليفورنيا، العام 1975، مع شقيقهما الأكبر جيف، وشقيقتهما ماري.

أمضى الأربعة بعض الوقت على قمة الجبل يلتقطون صورًا لبعضهم، وهم يضحكون على شعرهم الذي انتصب في الهواء بمشهد غير مألوف.

وأمام الانخفاض المفاجئ لدرجات الحرارة، اتفق الأشقاء على النزول إلى أسفل الجبل، لكنهم لم يبتعدوا كثيرًا قبل أن تنطلق صاعقة قوية من السماء وتصعق كلًا من مايكل وشون.

شعرُ "مايكل" بدا كما لو أن أحدهم رفعه عن الأرض لعدة ثوانٍ قبل أن يسقط مرة أخرى، بينما فقد شقيقه الأصغر وعيه، وتدفق الدخان من ظهره ومرفقيه وهو جالس على ركبتيه

ورغم معاناة "شون" من حروق من الدرجة الثالثة، إلا أنه نجا بأعجوبة مع بقية أفراد المجموعة، بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة،

وفُسّر انتصاب الشعر بالشحنات الكهربائية الموجودة في الغلاف الجوي والتي تشير إلى اقتراب الضربة.

أما الصور فقد اشترتها "كوداك"، وتم تقديمها إلى الحراس المحليين، الذين استخدموها بعد ذلك في نشرات تحذّر المتنزهين من مخاطر ضربات البرق على قمم الجرانيت في الحديقة.