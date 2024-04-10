غياب الزينة وتراجع الطلب على الكعك.. حرب غزة تلقي بظلالها على شوارع الأردن

تشهد أسواق الأردن تراجعاً ملحوظاً في الطلب على كعك العيد المعروف محلياً باسم (المعمول)، وتراجعاً كذلك في حركة أسواق الملابس؛ بسبب ما تشهده البلاد من حالة تضامن مع غزة.

وألقت الحرب على قطاع غزة بظلالها على الأسواق الأردنية، فأطلق ناشطون مبادرة (تمر وقهوة) في إشارة إلى أن تقتصر مظاهر العيد على التمر والقهوة فقط؛ وهو ما لاقى تفاعلاً من بعض المواطنين، وآخرين معارضين.

عدسة "إرم نيوز" تجولت في الأسواق الأردنية، والتقت بعدد من أصحاب محلات بيع الحلويات والملابس، الذين أكدوا أن هناك تراجعاً كبيراً في إقبال الناس مقارنة بالسنوات الماضية.